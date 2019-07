Op de Biemeren in Wintelre in zondagavond een persoon om het leven gekomen bij een ongeluk met een scooter.

Volgens de politie zijn er geen andere weggebruikers bij het ongeluk in het buitengebied betrokken. Wie het slachtoffer is, is nog niet duidelijk. Volgens een omstander zou het om een man gaan.

De plek van het ongeluk is afgezet voor politieonderzoek.