Recordhitte op komst met donderdag mogelijk 40 graden: 'Historisch hete week'

De hoogste temperatuur die ooit in Nederland werd gemeten is de 38,6 graden op 23 augustus 1944 in het Gelderse Warnsveld. "Misschien ligt de opvolger wel in Brabant", denkt Reinout. "Gekkenhuis."

Ook woensdag voorziet MeteoGroup al extreme temperaturen met 38 graden. Maar donderdag wordt het naar verwachting dus nóg heter. "Dit zijn we absoluut niet gewend", vertelt de weerman. "Je kunt eigenlijk niks."

De temperaturen die de verschillende weermodellen nu voorspellen, liggen boven onze lichaamstemperatuur. "Dus als je vrij lang buiten bent, krijg je koorts", legt de weerman uit.

Met de luchtvochtigheid valt het volgens hem woensdag en donderdag nog mee. "Dat helpt. Want als je dan zweet, koel je nog een beetje af. Daardoor houd je het vol."

Lees verder na het weerpraatje van MeteoGroup in het programma WAKKER

Heetste hitte ooit op komst met donderdag 40 graden

De weerman zelf heeft temperaturen van meer dan veertig graden een keer meegemaakt in Washington DC. "Ik kon echt niks", herinnert hij zich. "Je vlucht elke keer je auto in naar de airco of een huis in naar de airco. Geen pretje."

De weerman en zijn collega's zitten deze dagen allemaal op het puntje van hun stoel. "We zitten allemaal redenen te verzinnen waarom het toch niet doorgaat. Maar op een bepaald moment moet je misschien maar accepteren dat het wel zo is."

'Nóg gekker'

Heel veel weermodellen komen er volgens MeteoGroup mee. "Er zijn ook nog weermodellen die het nóg gekker laten worden", weet de weerman. Modellen dus die de temperaturen nóg hoger laten worden.

De enige reden waarom de weerman die temperaturen op dit moment nog niet overneemt, is een simpele: het is in Nederland nog nooit eerder zo warm geweest.