Hitteplan gaat waarschijnlijk dinsdag in, historische hitte geen reden extra te waarschuwen

Waarschijnlijk dinsdag wordt het hitteplan van kracht. Dat laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandagochtend weten. Of dat meteen voor heel Nederland geldt of voor delen van het land waaronder onze provincie, kan hij nog niet zeggen. Dat er voor deze week temperaturen worden verwacht die we in Nederland nog niet eerder hebben meegemaakt, is voor het RIVM geen reden extra te waarschuwen.

“Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor de hitte en de risico’s die dit weer met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten”, legt een woordvoerder uit. Of het nu dertig of veertig graden is, maakt hierbij volgens hem niet uit.

Hierbij sluit een woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant zich aan. "Er is wel vaker sprake van hitte. Adviezen die we geven, zijn dus niet anders dan anders wanneer de temperaturen oplopen." Het besluit om het hitteplan te activeren, wordt genomen door het RIVM samen met het KNMI.

'Drink voldoende, ook al heb je geen dorst'

Het belangrijkste advies is volgens de GGD-woordvoerder 'voldoende te drinken ook al heb je geen dorst'. Dit om uitdroging te voorkomen. Daarbij adviseert hij luchtige kleding te dragen en je huis zo koel mogelijk te houden. Dus gordijnen dicht, indien mogelijk de zonwering omlaag en zorg voor extra frisse lucht door ramen open te zetten wanneer het buiten koeler is.

Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Op die groepen is het hitteplan dan ook met name gericht. Zij moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. En baby’s en heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Andere adviezen:

Zoek de schaduw op.

Smeer je huid in met zonnebrand.

Beperk lichamelijke inspanning in de middag.

LEES OOK: Heetste hitte ooit op komst met donderdag 40 graden: 'Records aan diggelen'

Ziekenhuis verwacht geen extra patiënten

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) met locaties in Tilburg en Waalwijk neemt geen extra maatregelen als gevolg van de weersvoorspellingen. "We hebben protocollen voor het omgaan met extreme omstandigheden en die worden uiteraard gevolgd", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. Het ziekenhuis verwacht geen extra patiënten.

"Het is sowieso veel rustiger in deze periode, omdat veel mensen met vakantie zijn. Bovendien leert de ervaring dat mensen zich meestal goed voorbereiden op en aanpassen aan de hitte."

Mocht het onverhoopt toch drukker worden dan heeft het ziekenhuis als traumacentrum voor Brabant volgens de woordvoerder 'normaal gesproken voldoende capaciteit en flexibiliteit om dit op te vangen'.

LEES OOK:Met koelvesten, water en extra pauzes wapenen wegwerkers A50 zich tegen de hitte

Gratis water op de kermis

Op de kermis in Tilburg is het advies aan bezoekers maandag al om genoeg water te drinken, de schaduw op te zoeken en op elkaar te letten. Vanaf dinsdag bieden horecagelegenheden in de stad bezoekers bovendien gratis water aan. Dit laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg maandag weten. De verwachting is volgens haar ook dat bijvoorbeeld cafés 'eigen initiatieven' zullen gaan nemen. "Denk hierbij aan het neerzetten van zwembadjes", zegt ze.

De kermisbingo speciaal voor Tilburgse senioren is vanwege de verwachte hoge temperaturen donderdag afgelast, zo werd maandag al bekendgemaakt. De bierhal waar de bingo zou worden gehouden is voorzien van airco's, maar de organisatie vindt het niet verantwoord om de ouderen met temperaturen van ver boven de 30 graden van en naar de kermis te vervoeren. De organisatie belooft 'zich hard te maken voor een alternatieve datum en locatie'.

'Code rood' voor het spoor

Ga je de komende dagen met de trein op pad dan is het advies van ProRail om in elk geval extra water mee te nemen. Verder geldt op alle verkeersleidingsposten van ProRail 'code rood'. Deze code wordt volgens de spoorbeheerder van kracht wanneer er kans is op extra verstoringen op het spoor en wanneer er dus 'extra alertheid wordt geëist'.

Door hitte kan staal uitzetten. "Een stuk spoor van dertig meter kan wel een centimeter langer worden. En omdat het spoor zo strak ligt als ‘een gespannen elastiekje’, kunnen er kronkels in het spoor ontstaan", zo laat de spoorbeheerder weten. Om dit te controleren, houden inspecteurs van ProRail en aannemers het spoor continu in de gaten.

Daarbij staan er de komende dagen extra teams van ProRail klaar om in het geval van een stilgevallen trein reizigers zo snel mogelijk van water te kunnen voorzien en te evacueren.