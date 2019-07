Moeder gehandicapte Jesse furieus over misbruik op zorglocatie Dichterbij: 'Had steeds naar gevoel'

Annemarie Lathouwers uit Lieshout is naar eigen zeggen meer dan woest. Lange tijd besloot ze haar mond te houden over het onderzoek naar mishandeling en misbruik bij zorgstichting Dichterbij waar haar zoon Jesse bij betrokken is maar niet langer. "Deze zaak mag niet in de doofpot verdwijnen."

De Telegraaf bracht maandag het verhaal over mishandeling en misbruik bij een afdeling van zorgstichting Dichterbij in het Limburgse Gennep. Het misbruik van kinderen en jongvolwassenen heeft mogelijk maandenlang geduurd.

De mensen die naar de bewuste locatie gingen, konden vaak niet praten. Ze zouden zijn mishandeld door tijdelijk personeel.

'Het voelde niet goed'

Moeder Annemarie had naar eigen zeggen al langer in de gaten dat iets niet pluis was. "Het voelde niet goed. Maar het probleem is dat Jesse zelf niet kan vertellen wat er is gebeurd." Jesse is 22 jaar maar functioneert op het niveau van een tweejarige.

Dichterbij moet de hand in eigen boezem steken!

In november hoorde Annemarie voor het eerst verhalen over mogelijke mishandeling in de groep door tijdelijke medewerkers. Rond de kerstdagen vorig jaar werd besloten dat zorglocatie in Gennep werd besloten. "Het is een sterk verouderde locatie. Al jaren waren er plannen om de locatie te sluiten. Een paar weken later was deze helemaal gesloopt."

'Veel ouders wisten nog van niets'

Toen Annemarie in februari een agent sprak over de zaak, vertelde hij dat de zaak bij de afdeling zeden lag. De moeder uit Lieshout stapte direct naar de directie en vroeg om opheldering. "En toen werd verteld dat het zo was. Veel ouders wisten nog van niets. Waar ben je dan mee bezig?"

Het onderzoek loopt al enige tijd maar Annemarie trekt nu toch aan de bel. "Het verhaal mag niet in de doofpot worden gestopt. Dichterbij moet de hand in eigen boezem steken. Als ze goed onderzoek hadden gedaan naar de tijdelijke medewerkers was dit nooit gebeurd."

Jesse had steeds veel blauwe plekken en dan blijkt achteraf dit.

'Je vertrouwt die mensen toch'

Terugkijkend denkt Annemarie dat ze Jesse eerder bij de zorglocatie weg hadden moeten halen. "Steeds had ik een naar gevoel dat er iets niet in de haak was. Het klopte gewoon niet. Zo had hij bijvoorbeeld steeds veel blauwe plekken en dan blijkt achteraf dit."

Ook de dochter van Annemarie is woest. "Ze vindt dat wij Jesse daar veel eerder hadden moeten weghalen. Maar je vertrouwt toch op die mensen. Jesse kwam daar al zeven jaar."

'Warm bad'

Met Jesse zelf gaat het inmiddels gelukkig goed. "Wij hebben met spoed een nieuwe locatie gezocht en gelukkig ook gevonden. Daar is hij nu proef aan het draaien en hij is in een warm bad terechtgekomen. Ik zou hem daar gerust achter durven laten."

De gezondheidsinspectie is op de hoogte, maar kan geen inhoudelijke mededelingen doen. Dichterbij heeft de kwestie en de resultaten van eigen onderzoek naar de situatie zelf bij de inspectie gemeld. Het eigen onderzoek voldeed aan de richtlijnen, wil de inspectie wel kwijt. Ook de politie is een onderzoek gestart.