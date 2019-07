Roze Maandag op Tilburgse kermis, binnenstad puilt uit [LIVEBLOG]

18.30

Het treinverkeer tussen Breda en Tilburg Universiteit lag maandag lange tijd stil door een aanrijding met een persoon. Bezoekers vanuit Breda voor Roze Maandag op de Tilburgse kermis moesten rekening houden met vertraging. Deze dames hebben er 2,5 uur over gedaan:

17.30

Deze mannen lopen de hele dag in latex rond. Beetje warm zou je denken, maar dat maakt ze niets uit. Ze vinden het namelijk heerlijk om 'niet zoals de rest te zijn'.

17.15

De drag queens trekken de hele dag de aandacht en daarom wil iedereen met ze op de foto. Ze hebben het er maar druk mee!

16.45

Ze zeggen altijd dat de politie je beste maatje is en dat zijn ze ook op de Roze Maandag. Op deze dag is de politie werkzaam als politienetwerk roze en blauw. "We willen laten zien dat de politie voor iedereen is. Bij een evenement zoals deze willen we aan de burgers laten zien dat ze bij ons terecht kunnen."

16.35

16.30

Rona van der Heijden van stichting Roze Maandag heeft haar voorzitterschap na vier jaar overgedragen aan Freek Reffeltrath. Freek heeft al grootse plannen voor volgend jaar.

16.15

Ilse en Gerry uit Veldhoven waren een beetje oververhit geraakt. Op de kermis is daar een oplossing voor bedacht: pootjebaden in een knalroze flamingozwembad. "Het is echt heerlijk. Lekker mensen kijken met de voetjes in het water."

16.10

Het is nog steeds hartstikke druk op Roze Maandag in Tilburg.

16.00

De 28-jarige Anthony geniet intens van Roze Maandag en treed maandag op in de Stadhuisstraat. "We moeten deze dag koesteren en ons moment pakken."

15.45

Bezoekers genieten op de Tilburgse kermis van de kostbare verkoeling.

15.35

Het is voor kermiswethouder Rolph Dols het eerste jaar dat hij deze functie uitoefent. “Het is wennen, maar ook heel erg gaaf. Vanochtend bij het station begonnen we met de Pride Walk. Ik liep vooraan met onder andere de burgemeester. Het is echt een feestje. Het is alles wat je kan bedenken, maar je moet het mee maken om het te beseffen.”

Kermiswethouder Rolph Dols over Roze Maandag.

De wethouder is lovend over Roze Maandag. “Mensen zijn zo enthousiast. Ze willen alles zien en foto’s maken. Iedereen is welkom, van welke geaardheid ook.”



Rolph geniet enorm van zijn rol. “Ik ben trots dat ik sinds een paar maanden deel van dit team mag uitmaken.”



15.20

Het weer zit ook mee in Tilburg. De organisatie is druk bezig met de hitte. “Het moet verantwoord blijven. We informeren de mensen, de horeca heeft waterpunten klaarstaan en de EHBO is paraat. De één kan er beter tegen dan de ander. Als organisatie zijn we er druk mee bezig”, vertelt kermiswethouder Rolph Dols.

14.15

Deze bezoeker liep voor de eerste keer mee tijdens de parade en vindt het heel erg gezellig. "Dit is gewoon voor de lol. Ik zit nu even uit te rusten, want ik heb te hoge hakken aangedaan. Dat doen we de volgende week beter."

14.00

Er wordt uitbundig gefeest in de Brabantse stad.

13.10

In de stoet liep ook een trotse christelijke ouder. Zij heeft een homoseksuele zoon en accepteert dat volledig. “LHBT en geloof gaan niet altijd goed samen in het verleden en wij willen als ouders LHBT en geloof samenbrengen. God houdt van iedereen.”

"We are Proud Christian Parents," er zijn mooie gebaren te zien tijdens Roze Maandag.

13.00

Het is een gezellige boel tijdens de optocht. Onze verslaggever heeft zich ondergedompeld tussen de 'drag queens'.

12.50

Het is een feest tijdens de Pride Walk op Roze Maandag. Veel bezoekers lopen mee richting de Korte Heuvel.

12.45

12.35

De sfeer zit er al goed in op de Tilburgse Kermis.

12.30

De Pride Walk gaat van start! De bezoekers lopen richting de Korte Heuvel waar Roze Maandag wordt geopend.

12.10

Het Brabants Buske is ook aanwezig bij de Roze Maandag.

12.00

11.45

De Senioren Kermis Bingo gaat donderdag niet door omdat het te warm wordt. De organisatoren Stichting Met je Hart en de Amstel Bierhal hebben dit besloten. De organisator moet meer dan 150 ouderen teleurstellen. Er wordt gezocht naar een alternatieve datum en locatie.

11.00

Vanaf half één zendt Omroep Brabant op de site, in de app en op Facebook live de start van de Roze Maandag uit met de roze karavaan die vanaf het station naar de officiële opening op de Korte Heuvel trekt.

10.45

De NS is ook in de sferen van Roze Maandag.

Radio

Omroep Brabant heeft op Roze Maandag om één uur een live radio-uitzending op het terrein van de Tilburgse kermis.



10.30

Verschillende bezoekers van de kermis zijn al klaar voor Roze Maandag. Zo heeft D66 wethouder Marcelle Hendrickx zich al in een roze pak gehesen.

Ook Snollebollekes is klaar voor de Roze Maandag.