Roze Maandag op Tilburgse kermis is begonnen: volg het hier [LIVEBLOG]

De stout is een feest in Tilburg (Foto: Jos Verkuijlen).

Roze Maandag is van start gegaan op de Tilburgse Kermis (Foto: Jos Verkuijlen).

TILBURG -

Roze Maandag is begonnen en het feest gaat los op de Tilburgse kermis. Veel bezoekers liepen uitgedost mee in de stoet naar de Korte Heuvel waar het jaarlijkse roze feest officieel geopend werd. Op de kermis wordt ook nagedacht over de hitte die eraan zit te komen. Een woordvoerster van de gemeente Tilburg adviseert om genoeg te drinken, de schaduw op te zoeken en om op elkaar te letten.