Vechtpartij om 'lange vloei', vrouw en twee mannen aangehouden in Tilburg

TILBURG -

Bij een vechtpartij zondagavond op de Willem II-straat in Tilburg is een 34-jarige man uit die plaats geschopt terwijl hij al op de grond lag. Een man van 26 uit Tilburg die een eind probeerde te maken aan de vechtpartij kreeg een kopstoot. Ook zou er volgens de politie met een mes zijn gedreigd. Het ging allemaal over een 'lange vloei' die wordt gebruikt voor een joint.