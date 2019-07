Man gewond bij steekpartij bij station Tilburg: 'Had niets te maken met Roze Maandag'

Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij bij station Tilburg. Dit gebeurde op het Burgemeester Stekelenburgplein, aan de noordkant van het station. De verdachte is op de vlucht.

Het slachtoffer is in zijn arm gestoken. "Hij is niet in levensgevaar", meldt een woordvoerder van de politie. "Wel wordt hij nu aan zijn arm behandeld en mogelijk moet hij mee naar het ziekenhuis."

Vanwege Roze Maandag op de Tilburgse kermis is het erg druk in de Tilburgse binnenstad. De politie benadrukt dat het incident niets met Roze Maandag te maken heeft. "Dit kan helaas altijd gebeuren, maar het staat los van Roze Maandag."

Bekende van politie

De politie vermoedt dat het slachtoffer en de dader bekenden van elkaar zijn. "De verdachte is in ieder geval een bekende van de politie. We weten naar wie we moeten zoeken."