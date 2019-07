Huis Bergeijk door brand verwoest, krantenbezorger ontdekte vuur

BERGEIJK -

Een huis aan de Weebosserweg in Bergeijk is dinsdagochtend vroeg door brand verwoest. De uitslaande brand ontstond iets na vier uur. Er raakte niemand gewond. Op het moment van de brand was er niemand in het huis aanwezig. Het vuur werd ontdekt door de krantenbezorger. Hij belde 112.