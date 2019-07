Huis in Bergeijk door brand verwoest, politie vermoedt brandstichting

BERGEIJK -

Een huis aan de Weebosserweg in Bergeijk is dinsdagochtend vroeg door brand verwoest. De uitslaande brand ontstond iets na vier uur. Er raakte niemand gewond. De bewoners waren op vakantie. Het vuur werd ontdekt door de krantenbezorger die vervolgens 112 belde. De politie laat dinsdagochtend weten dat ze vermoedt dat de brand is aangestoken.