Agente gewond door vuistslagen in het gezicht tijdens Tilburgse Kermis

Het is volle bak op Roze Maandag (foto: Lobke Kapteijns).

TILBURG -

Een 27-jarige man uit Oss is maandagavond opgepakt nadat hij tijdens de kermis in Tilburg een politieagente meerdere keren met de vuist in het gezicht heeft geslagen en bespuugd. Zij raakte hierbij gewond aan haar gezicht. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Roze Maandag op de Tilburgse Kermis.