René kan en wil niet op vakantie omdat hij zijn fuchsia’s niet alleen durft te laten

Leenhouts is dagelijks in touw om zijn planten op en top te verzorgen. “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ben je ermee bezig, niet continu maar ieder vrij uurtje gaat er wel in zitten.” Overigens geen straf voor de liefhebber, want hij geniet van het enorme oerwoud van bloemen in zijn tuin.

René laat ze niet meer alleen

Jaren geleden alweer is René voor het laatst op vakantie geweest. Iemand anders zou de planten verzorgen, maar dat pakte niet zo goed uit. “We hadden op de terugreis al een voorgevoel in de auto, helaas kwam dat gevoel uit. Heel wat bladeren lagen verdroogd op de grond. Dus ik laat ze niet meer alleen.”

Het meeste werk heeft Leenhouts in het plukken van de uitgebloeide bloemen. “Als je die uitgebloeide bloemknoppen laat zitten dan heeft de plant geen prikkels meer om nieuwe knoppen te maken, dus dat betekent de hele dag plukken.”

René laat zijn fuchsia's nooit alleen in de zomer

Tropische temperaturen en de fuchsia

Hoewelhij zijn planten, waaronder ook zeldzame soorten, tot in de puntjes verzorgt zijn er ook zorgen voor de komende dagen. Tropische temperaturen in combinatie met een brandende zon zijn niet goed voor de fuchsia's. “Dan verdrogen de bloemen aan de plant. Om een ramp te voorkomen hangt er een lichtdoorlatend doek over de hele tuin gespannen tegen de felle zon en tegen hagelbuien. Verder is het sproeien en sproeien.”