Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding verwarde man in Tilburg

Een verwarde man (37) is dinsdagochtend in de Matterhornstraat in Tilburg aangehouden nadat de politie een waarschuwingsschot had gelost. De verdachte had kort daarvoor zelf met een jachtgeweer geschoten door een kapot ruitje in de voordeur. Dit laat een politiewoordvoerder weten.

De politie kwam rond halftien af op een melding dat de man zich van het leven wilde beroven. Via de meldkamer werd vooraf al doorgegeven dat de betreffende man al eerder overlast veroorzaakt had en bekend is met wapens

Bij het huis aangekomen, zagen agenten de man in huis lopen. Op het bevel dat hij naar buiten moest komen, reageerde hij volgens een woordvoerder van de politie door een ruitje van zijn voordeur in te tikken en hierdoor naar buiten te schieten met een jachtgeweer. Uit onderzoek moet volgens de politie blijken of het schot gericht was op de agenten. Er raakte niemand gewond.

Gooide geweer naar buiten

Nadat hij had geschoten, gooide de man zijn geweer naar buiten. Hij kwam naar buiten, maar ging ook weer naar binnen. Vervolgens reageerde hij niet meer op aanwijzingen van agenten. Na een tijdje kwam hij weer naar buiten en op dat moment loste een agent een waarschuwingsschot omdat hij zich niet overgaf, zoals de politie hem opdroeg.

Op dat moment had de verwarde man volgens de politiewoordvoerder geen wapen in zijn hand. Eerder meldde de politie nog dat de agent een waarschuwingsschot loste toen de man met een geweer op de agent af kwam.

Kleine hennepkwekerij en wapens

Uiteindelijk kon de verdachte worden aangehouden. De politie heeft het huis van de man aan de Matterhornstraat doorzocht. Daar werd een kleine hennepkwekerij met enkele tientallen planten gevonden. Aan de achterzijde van de woning werden diverse wapens aangetroffen zoals een mes, een hakbijl en een kruisboog.

Het was volgens de politie 'redelijk rustig' op straat toen de agent het waarschuwingsschot loste.