40 graden in Brabant? Weerman Reinier van den Berg voorspelde het al... voor 2050

Weerman Reinier van den Berg was misschien wel de eerste weerman die 40 graden voorspelde voor Brabant, alleen was dit een paar jaar geleden in het kader van een campagne van de provincie Brabant over het klimaat van de toekomst. Donderdag zou de 40 graden echt aangetikt kunnen worden, iets wat Van den Berg ook niet echt had verwacht. "Het is nu wel heel kort dag."

Op Twitter deelde de weerman een opvallend filmpje over het Brabantse nieuws van 2050 met daarin ook een weerbericht met die 40 graden in onze provincie. "Het was eigenlijk een ludiek iets. Maar nu lijkt het daadwerkelijk te kunnen gebeuren. In Frankrijk werd laatst ook al de 46 graden aangetikt."

'Kers op de taart'

Dat het 40 graden kan worden, is heel bijzonder. Het oude hitterecord staat uit 1944 staat op 38,6 graden en lijkt verbroken te gaan worden. Alle weermannen kijken er naar uit. "Het leeft bij al mijn collega's en ook bij mijzelf", vertelt Van den Berg. "Dit is wel de kers op de taart. Het gaat om het nationale temperatuurrecord, niet de warmste juni of zo. Dit is vergelijkbaar met gouden medaille op de tien kilometer."

Het is niet zeker dat het donderdag echt 40 graden wordt. "Dan moet alles op zijn plaats vallen. "Er kan bijvoorbeeld nog koude wind aankomen vanuit Zeeland maar die kans is klein. Maar het is relatief kort dag dus wie weet."

'42 of 43 graden in 2050'

Van den Berg wil zijn voorspelling voor 2050 wel een beetje bijstellen. "42 tot 43 graden moet er wel in zitten. Met de opwarming van de aarde is dat over dertig jaar niet zo vreemd."