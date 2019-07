Meisje (6) in coma na drinken ranja met GHB: taakstraf voor Helmonder, schadevergoeding voor ouders

Een 45-jarige man uit Helmond is dinsdag door de rechter in Den Bosch tot een taakstraf van 180 uur omdat door zijn schuld een 6-jarig meisje GHB binnenkreeg. Daarbij liep zij zwaar lichamelijk letsel op. De man vertelde pas na een maand dat hij mogelijk fout had gehandeld.

De man was in juni 2018 aan het klussen in zijn woning in Eindhoven, terwijl daar ook zijn dochter en haar vriendinnetje aan het spelen waren. Op enig moment schonk hij voor de kinderen en zichzelf een beker ranja in.

In zijn eigen beker deed hij ook een scheut vloeistof. Hij lette er vervolgens niet op dat de kinderen niet uit zijn beker zouden drinken en ging naar de schuur om iets te halen.

Coma

In de tussentijd dronk het vriendinnetje uit de beker van de man. Zij werd vrijwel direct ziek en moest met spoed naar het ziekenhuis. Het meisje moest braken, had forse ademstops en ademhalingsstoornissen en raakte in een coma.

Later bleek dat zij de drug GHB had binnengekregen. Volgens de man wist hij niet precies wat de vloeistof was die hij in zijn ranja had gedaan. Hij zou het goedje hebben aangenomen van iemand uit de sportschool en hebben gebruikt als vetverbrander.

Iedereen erg lang in onzekerheid gebleven

De rechtbank oordeelt dinsdag dat de man aanmerkelijk onvoorzichtig handelde. Hij had er – kort gezegd – voor moeten zorgen dat het slachtoffer niet uit zijn beker dronk. Het is aan hem te wijten dat een vriendinnetje van zijn dochter, voor wie hij juist zou moeten zorgen, zwaar lichamelijk letsel opliep. Haar leven stond daarbij zelfs op het spel.

Ook rekent de rechtbank het de man aan dat hij niet meteen uit zichzelf aangaf dat het meisje wellicht gedronken had van de verkeerde ranja. Pas nadat hij met de uitkomsten van de bloed- en urineonderzoeken werd geconfronteerd, vertelde hij dat hij mogelijk fout had gehandeld. Dit was een maand na het voorval. Hierdoor is iedereen erg lang in onzekerheid gebleven en heeft de onrust lang geduurd.

Oprecht berouw

Bij het bepalen van de straf weegt mee dat de man het meisje meteen naar het ziekenhuis heeft gebracht toen zij ziek werd. Ook toont hij oprecht berouw en voelt hij zich vreselijk schuldig voor het leed dat hij het meisje en haar familie aandeed.

Naast een taakstraf moet de verdachte de ouders van het slachtoffer de schadevergoeding betalen waar ze om hadden gevraagd: ruim 2700 euro.