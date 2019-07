Overval op geldwagen voorkomen nadat chauffeur het plan opbiechtte, celstraf voor Ossenaren

DEN BOSCH -

Voor het voorbereiden van een gewapende overval op een geldtransportwagen gaat een 34-jarige man uit Oss drie jaar de cel in. Hij had een vuurwapen met munitie. Een 29-jarige plaatsgenoot moet 2,5 jaar de cel in voor zijn aandeel. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch dinsdag.