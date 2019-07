Extreemste plaknacht ooit verwacht: temperatuur donderdagnacht niet onder de 23 graden [TIPS]

Niet alleen overdag worden deze week mogelijk temperatuurrecords verbroken, ook 's nachts wordt het warmer dan ooit. Nadat donderdag overdag in Brabant recordtemperaturen van 39 tot 41 graden mogelijk zijn, koelt het 's nachts niet verder af dan 23 of 24 graden.

Die verwachte nachttemperatuur is een stuk hoger dan het huidige Nederlandse record van 21,9 graden dat sinds vorige maand in handen is van Maastricht. Of het nieuwe record straks in Brabant wordt gemeten, valt te betwijfelen want aan de kust en in Limburg wordt zelfs rekening gehouden met een nachtelijk minimum van 25 graden.

Slaapdeskundige Sigrid Pillen van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze legde eerder uit waarom wij tijdens warme nachten zo moeilijk in slaap komen. Dat komt volgens haar onder meer omdat we tijdens hete dagen zo weinig doen. Bovendien koelt het lichaam tijdens warme nachten nauwelijks af.

Ze had ook een paar tips:

Ondanks de hitte overdag toch wat meer bewegen. Ga zwemmen of doe waterspelletjes met de kinderen.

Kies 's nachts het koelste plekje van het huis om te slapen, bijvoorbeeld in de kelder.

Je moet je vooral niet druk maken, het komt wel goed.

Maar Brabanders bedenken zelf ook oplossingen om af te koelen:

Juli vorig jaar was er een man die naakt ging fietsen omdat hij niet kon slapen. De politie vond dat geen goed idee.

Ellie kwam met de tip om een koelelement in een sok op je kussen te leggen.

Leg natte doeken op je lichaam om af te koelen of gebruik een koude kruik.

Trek natte sokken aan.

Slaap naakt.

Gebruik beddengoed van een niet-synthetische stof.

