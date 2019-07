Hoe goed zijn we voorbereid op autopech in de hitte? 'Ik ga ervan uit dat ik geen pech krijg'

Bij deze hitte is niet iedereen even goed voorbereid op autopech

Het hitteplan is officieel van kracht. De ANWB raadt weggebruikers daarom aan om veel drinkwater mee te nemen, maar ook te denken aan een paraplu voor in de kofferbak. Mocht je met pech op vluchtstrook belanden, dan sta je met een paraplu niet onbeschermd met je hoofd in de brandende zon.

"Ik vind het wel oké", zegt een van de bestuurders op een parkeerplaats langs de A58. "We hebben veel water en proberen het ervan te nemen." Een paraplu heeft ze net als de meeste andere bestuurders niet bij zich. "We zijn geen watjes natuurlijk", zegt een ander, die het risico van autopech niet groot genoeg schat om een paraplu mee te nemen.

'Trays water zijn niet aan te slapen'

De koude drankjes vliegen de winkel uit bij tankstation Total Wouwse Tol Noord aan de A58. “Ik weet niet of ik het nog red, want de trays water zijn niet aan te slepen”, vertelt manager Suzanne Luijks.

De oververhitte klanten zijn op deze snikhete dag vooral aan het klagen vindt ze. “Typisch Nederlanders. Is het een keer lekker weer, is het weer niet goed!”

Wat opvalt bij een ronde over de parkeerplaats, is dat niemand onvoorbereid op pad is gegaan. “Ik heb wel genoeg water bij me. Maar ik heb geen paraplu achterin liggen, want dit is een huurauto”, vertelt een vrouw uit Amersfoort. “Ik zat nog te twijfelen vanmorgen, dus het is te hopen dat ik geen pech krijg”, lacht ze. “Laten we bidden.”