Rob is ongeneeslijk ziek, maar wil per se nog de Tilburg Ten Miles lopen

In 2012 jeukte en bloedde een moedervlek op de rug van Rob zo heftig dat hij naar de huisarts ging. Hij werd meteen doorverwezen naar een dermatoloog in het ziekenhuis. “Je denkt niet meteen het ergste, maar het plekje moest worden weggehaald. Ik heb een operatie gehad en er werden ook meteen lymfklieren uit mijn oksel gehaald voor onderzoek. Toen waren er geen uitzaaiingen en moest ik om de zoveel tijd op controle.”

Spannende tijd

Het was een spannende tijd voor Rob, zijn twee kinderen Lars (29) en Britt (27) en voor zijn partner Ghislaine. “Het eerste jaar was erg moeilijk en er was veel onzekerheid. Het vertrouwen in mijn lichaam was ik kwijt. Naarmate de tijd verstrijkt wordt dit minder en ga je weer een gewoon leven leiden.”

Toen hij was opgeknapt is Rob weer gaan werken als controlerende en adviserende verpleegkundige bij CZ in Tilburg en pakte hij zijn hobby’s op. “Ik kon alles weer doen. Ik ben altijd veel met sporten bezig zoals voetballen en hardlopen.”

Slecht nieuws

Drie weken geleden kreeg Rob en zijn gezin het slechtste nieuws dat er is te horen. “Twee dagen voordat we op vakantie naar Griekenland gingen, kreeg ik het te horen. We hebben meteen de vakantie gecanceld en ik moest onderzoeken ondergaan. Hier heb ik vorige week de uitslag van gekregen en het ziet er niet goed uit.”

Uit de onderzoeken bleek dat Rob uitzaaiingen heeft door zijn hele lichaam. “Dit nieuws was heel erg heftig. Mijn kinderen hebben te horen gekregen dat hun vader niet lang meer te leven heeft. Gelukkig komen ze elke dag langs.”

Rob samen met zijn kinderen Lars en Britt (Foto: Rob van Engelen).

Rob begint woensdag aan een infuustherapie en dit is zijn enige redding. Bij zestig procent van de patiënten werkt deze behandeling. “Ik krijg in totaal vier behandelingen en die vinden om de drie weken plaats. Na twaalf weken gaan de artsen kijken of het aanslaat. Als dat het geval is, dan is het levensverlengend. Slaat deze behandeling niet aan, dan heb ik nog twee tot zes maanden te leven.”

Rob wil nog steeds alles uit het leven halen en daarom wil hij geld inzamelen voor onderzoeken naar melanoomkanker. Hij had zich al ingeschreven voor de Tilburg Ten Miles, maar ziet hier nu een nieuw doel in. “Ik zie dit als mijn laatste run. Ik wil aan deze deelname een sponsorloop koppelen en zo geld inzamelen voor onderzoek.”

KWF

Of Rob het lukt om 16 kilometer te lopen in september is niet zeker, maar hij gaat door met zijn strijd. “Ik voel me goed, maar dat kan in twaalf weken veranderen. Mijn kinderen lopen mee en elf mensen hebben zich ook al aangemeld voor deze sponsorloop. Ik denk dat deze groep de komende weken gaat groeien. Met deze run wil ik zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. Het is niet meer voor mij, maar voor de mensen na mij.”