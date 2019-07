Kermis in de achtertuin van Dina Dusee: 'Het is altijd feest, behalve met deze hitte'

Normaal gesproken is het de dag na Roze Maandag wel wát rustiger, maar zo rustig als deze dinsdag is zeldzaam. Bezoekers van de Tilburgse kermis blijven weg vanwege de hitte. Dina Dusee baalt als een stekker want normaal is het feest in haar tuintje. Iedereen komt steevast "de kermis vieren".

Sinds de 82-jarige Dina aan de Besterdring in Tilburg woont, is het een bekend tafereel. Het terras in haar tuin is vrolijk versierd en voorzien van een grote tent en tafels en stoelen. Familie, vrienden en kennissen komen en gaan. Tien dagen lang en dat al 25 jaar. "Ze komen allemaal zonder afspraak hoor", zegt ze lachend.

"Het ligt echt aan het weer. Als het regent of als het zo warm is als nu, dan komen ze pas 's avonds." Ze baalt er enorm van. "Ik hou juist zo van drukte."

Op vreemde kermisbezoekers zit Dina echt niet te wachten. Die wijst ze vriendelijk de uitgang. "Dat het voor eigen volk is weten ze al 25 jaar hoor. Die komen niet zo makkelijk meer achterom." Uitzonderingen maakt ze af en toe wel. Want als er hoge nood is, laat ze kermisbezoekers wel gebruik maken van het toilet. "Als er een kindje bij is of zo, dan mogen ze."

Strop door het weer

Ook komen er altijd kermisexploitanten langs om te kletsen. Zoals Kees van der Schee bijvoorbeeld. De 70-jarige Kees is inmiddels gepensioneerd en woont tegenwoordig in Spanje. Hij helpt de nieuwe eigenaar van zijn oude attractie en geniet volop van het hele gebeuren. "Dit is zo'n unieke kermis. Dit wil ik niet missen."

Helaas zijn het geen gouden tijden dit jaar. "Dit is pas drie of vier keer eerder gebeurd. Zo extreem weer."

Een jonge Limburgse exploitant is ook niet te spreken over het aantal bezoekers. Cyril Beugels staat voor het eerst in Tilburg. "Het is veel te rustig. Je hebt er niks aan. Er lopen geen kinderen rond."

Extremen zijn er natuurlijk vaker als hij op een kermis staat. "Soms is het te koud en dan komt er niemand. Nu is het te warm en komt er niemand." Zijn beroep vind hij gelukkig nog wel leuk. "Je bent gewoon van van veel dingen afhankelijk en je maakt heel lange dagen."

Soep met ballen

Omdat het nog rustig is, neemt Dina overdag uitgebreid de tijd om wat lekkers klaar te maken voor alle gasten. "Een soepje of gehaktballen. Dan kunnen ze lekker eten vanavond." Daarna gaat ze zitten, kletsen en kijken naar de mensen die voorbij lopen. De hele avond. "De kinderen, mensen. Het is allemaal even gezellig en maar één keer per jaar. Het enige nadeel is het weer deze week."