Unieke elektrische rouwauto pendelt in Breda tussen mortuarium en crematorium Zuylen

Manager Yvette Langbroek zag 'm twee jaar geleden in de cabrio-versie staan op een uitvaartbeurs en was op slag verliefd. Deze 'ecowagen' paste bijna perfect in de plannen van uitvaartcentrum Zuylen om milieuvriendelijker te werken. Bijna, want Yvette wilde een dichte versie. Die is nu klaar.

'Like of lilluk'

De reacties op haar 'dappere rouwwagen' zijn wisselend: "Je vindt 'm mooi of je vindt 'm niet mooi. Wij vinden hem hartstikke 'like' en we krijgen er ook hele goede reacties op de wagen. Als je 'm voor de eerste keer ziet op een plaatje, dan denk je 'wat is dat voor lelijk ding', maar je moet hem echt leren kennen en dan ga je hem ook echt waarderen."

De binnenruimte - met LED-sfeerverlichting - is berekend op kisten van een meter breed en extra lang. Aan de buitenkant kunnen metalen rekjes naar buiten worden geschoven om de rouwkransen op te zetten.

Hoestbui

Jan van der Horst werkt al 41 jaar 'op Zuylen' en reed hiervoor in een wat minder duurzame rouwauto. "Dat was een Mercedes diesel van twintig jaar oud. Als we dan met de familie erachter liepen, dan zag je soms mensen echt in een hoestbui schieten omdat ze last hadden van de rook. Dat kan natuurlijk niet bij een uitvaart. Wij zijn een eco-crematorium, dus moest daar ook een andere auto bij", legt Jan uit.

Onderweg krijgt Jan wisselende reacties: "Soms lachende mensen, soms mensen die hun duim opsteken. Vorige week had ik een familie die achter mij naar het crematorium reed. Die man zei 'mijn vader had dit prachtig gevonden'. Ja, daar doe je het eigenlijk voor. Dat mensen - ondanks het verdriet - toch tevreden zijn met hoe je een overledene van punt A naar punt B brengt."