Dode bij ernstig ongeluk in Tilburg, ook kind en twee anderen gewond

Bij een ernstig ongeluk op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg is een dode gevallen. Ook een minderjarig kind en twee volwassenen raakten bij het ongeluk gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zes. Twee auto's botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar. Een auto kwam daarbij in de sloot terecht. De drie gewonden zaten in één auto. Het dodelijke slachtoffer zat alleen in de andere auto.

Vanwege het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse om hulp te bieden. De weg is volledig afgesloten voor onderzoek.