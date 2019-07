Vervoerd worden in een bus zonder chauffeur? Dat kan met zelfrijdend busje door Drimmelen

Het is de eerste keer in Nederland dat een zelfrijdend busje in ‘zo’n complexe omgeving’ met andere weggebruikers gaat rijden. “Bij zo’n project komt heel wat kijken en de veiligheid moeten daarbij goed in de gaten worden gehouden”, laat de gemeente Drimmelen weten. Het duurde daarom even voordat de RDW een besluit kon nemen over de ontheffingsaanvraag.

De afgelopen maand reed het busje met een tijdelijke ontheffing al wel rond, maar dan zonder iemand erin.

Zo kon het busje goed worden geprogrammeerd. Het busje is voorzien van tientallen sensoren en camera’s die ander verkeer registeren. Zo is de kans op ongelukken zo klein mogelijk gemaakt.

Innovatie

Snel gaat het busje niet, want hij gaat niet harder dan twintig kilometer per uur. Maximaal acht personen kunnen mee met de bus.

De gemeente is begonnen met het project omdat in eerste instantie een aantal buslijnen was wegbezuinigd, terwijl bewoners van de gemeente Drimmelen deze buslijnen wel nodig hadden. Uiteindelijk is de gemeente aan de slag gegaan met onder andere de provincie, Future Mobility Network, BUAS, Arriva en TU Delft.



Route

Het zelfrijdend busje rijdt een aantal routes in het havengebied van Drimmelen. Op het kaartje is te zien welke routes dit precies zijn:



Meerdere routes werden van te voren onderzocht. Eerst wilde de gemeente het busje vooral in de buitengebieden laten rijden, maar de wegen bleken voor het busje toch ‘te complex’. Uiteindelijk was het havengebied het meest geschikt.



Dienstregeling

Het busje rijdt vanaf 5 augustus tien weken lang volgens een dienstregeling die samen met Arriva is ontwikkeld. Zeven dagen per week kun je van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s middags helemaal gratis meerijden. 30 juli kun je ook al een dagje met de bus, want dan is de eerste kennismaking met de nieuwe vorm van vervoer.