Frans en Guus genieten al acht jaar op veerpont Vica Versa: 'Heerlijk om te ontstressen'

Het leven is goed op dinsdagmiddag voor kaartjesknipper Guus van Uden en schipper Frans van Tiel van het veerpontje Vica Versa. De twee vrijwilligers wachten in de schaduw op nieuwe klanten. Ondanks dat de thermometer de 32 graden aantikt, hoeven zij zich niet te vervelen. Genoeg fietstoeristen laten zich graag voeren naar de overkant van het water.

Idyllische plek

"De kracht van het pontje is dat hij vaart op een heel Idyllische plek", vindt één van de fietstoeristen. "Je komt in vijf minuten helemaal tot rust. Dat komt ook doordat er geen auto's op dit pontje staan." Een scooterrijder weet te vertellen dat hij tijdens zijn tochtje altijd met het pontje gaat. "Ik doe dat graag.

Het is toch altijd genieten om hier even te staan."

Van Uden merkt hoe graag zijn bezoekers op het pontje komen. "Het is voor de fietsers en lopers een rustmoment. Je hebt hier zulke mooie natuur. Hier kan je even vijf minuten bijkomen van je wandel- of fietstocht."

Ook Frans geniet

Terwijl Van Uden met alle passagiers een praatje maakt, rookt schipper Van Tiel tevreden een sigaartje. "Guus maakt van alles mee. Ik niet. Zit hier rustig de hele dag." Volgens de schipper zijn het de bezoekers die het pontje tot een succes maken. "Ik denk dat de verhalen van mond-tot-mond gaan. We zijn al acht jaar aan het varen, en het is geen moment saai."



Het pontje vaart tussen het Brabantse Ravenstein en het Gelderse Niftrik, maar Van Uden weigert om voor een provincie te kiezen. "Ik zeg tegen bezoekers dat we naar de goede kant varen. En welke kant dat is? Dat mogen ze zelf bepalen", lacht de kaartjesknipper hard.