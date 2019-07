PSV ontsnapt aan nederlaag tegen FC Basel, twee goals in laatste minuten

Met dank aan twee doelpunten in de laatste minuten heeft PSV de thuiswedstrijd tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League tot een goede einde gebracht. Invaller Sam Lammers en Donyell Malen zorgden voor grote opluchting in Eindhoven: 3-2.

Op basis van wat beide ploegen lieten zien in een vol Philips Stadion hoeft PSV niet te wanhopen. De nummer twee van de eredivisie was vooral voor rust veel sterker. Het was geen toeval dat Bruma in de veertiende minuut de openingstreffer maakte.

De Portugees, overgekomen van RB Leipzig, kan zomaar de nieuwe publiekslieveling van de club uit Eindhoven worden. Hij reageerde niet alleen attent toen de door Steven Bergwijn gelanceerde Malen op doelman Jonas Omlin was gestuit (1-0). Bruma bracht voor rust ook Hirving Lozano en Malen kansrijk in stelling.



Afellay niet fit

Trainer Mark van Bommel koos voor een aanvallende ploeg, met Bruma, Lozano, Malen en Bergwijn op de vier voorste posities. Daarbij kreeg spelmaker Érick Gutiérrez de voorkeur boven de controlerende middenvelder Jorrit Hendrix. De tot aanvoerder gekozen Ibrahim Afellay is nog niet voldoende fit om minuten te maken.



Basel kon nauwelijks camoufleren waarom het afgelopen seizoen op maar liefst twintig punten achterstand van Young Boys als tweede was geëindigd in Zwitserland. Toch kwamen de bezoekers vlak voor rust op gelijke hoogte. Albian Ajeti profiteerde van slecht verdedigen van de van Hertha BSC teruggekeerde Derrick Luckassen: 1-1. Omar Alderete kopte de bezoekers in de tachtigste minuut zelfs op voorsprong.

Uiteindelijk lieten Lammers (88e minuut) en Malen (in de blessuretijd) de thuisploeg alsnog met een nipte zege ontsnappen. Lammer kopte raak na een voorzet van Bergwijn. Malen schoot vanachter zijn standbeen prachtig binnen.

Champions League

Ondanks de late treffers van de spitsen begint PSV volgende week dinsdag met best een lastige uitgangspositie aan de uitwedstrijd tegen Basel, dat in Eindhoven lang niet veel verder kwam dan verdedigen en het spel vertragen. De winnaar van het tweeluik stuit in de derde voorronde van de Champions League op LASK Linz en houdt uitzicht op twee duels in de play-offs. Mogelijke tegenstanders hierin zijn FC Porto, Dinamo Kiev, Club Brugge en Krasnodar.

De verliezer bekert verder in de derde voorronde van de Europa League. Dat zou voor PSV niet alleen een sportieve tegenvaller betekenen. De club verdiende in het afgelopen seizoen nog ruim 35 miljoen euro in de groepsfase van de Champions League.