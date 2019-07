PSV opgelucht na ontsnapping in laatste minuten tegen FC Basel: 'Wel verdiend gewonnen'

"Uiteindelijk is het wel een verdiende overwinning", zegt de PSV-rechtsback na afloop. "Maar FC Basel heeft vanavond wel laten zien dat ze een volwassen ploeg hebben. Ze maakten de kansen goed af."

Het zal door die twee tegengoals nog een zware kluif worden volgende week in Basel, wanneer PSV voor de return zal afreizen naar Zwitserland. De Eindhovense formatie van Mark van Bommel begon weliswaar zeer sterk aan het eerste echte wedstrijd van het seizoen, maar moest dus wel tweemaal vissen in het eigen net.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Geen vrees

Tegendoelpunten of niet, voor Dumfries geldt alleen de overwinning. "Volgens mij hebben wij er drie gemaakt en zij maar twee. Dat is het perspectief voor volgende week. Ja, toch?", zegt Dumfries stellig.

Ergens is het vertrouwen van de back wel te begrijpen, aangezien PSV ondanks de twee tegengoals weinig te duchten had van de Zwitsers. De Eindhovenaren hadden grote delen van de wedstrijd onder controle en kwamen na veertien minuten verdiend op voorsprong. Na een mooie aanval via onder meer Hirving Lozano, Steven Bergwijn en Donyell Malen kwam de bal terecht bij nieuweling Bruma. De Portugese buitenspeler tikte de rebound van het schot van Malen goed binnen (1-0).

Na de goede eerste twintig minuten van PSV-zijde werd de wedstrijd –mede door de extreme hitte- wat gezapiger. PSV leek de rust te bereiken met een 1-0 voorsprong, ware het niet dat Basel-spits Alban Ajeti slim weg was gelopen uit de rug van Derrick Luckassen. Na een goede pass rondde de Zwitserse spits koelbloedig af voor de gelijkmaker en de belangrijke uitgoal.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

PSV baalt van tegengoal (foto: VI Images).

Na rust moest PSV weer de draad oppakken en dat lukte grotendeels. Na een uur spelen had PSV een aantal mogelijkheden gehad. De grootste mogelijkheid op een doelpunt kwam door een Basel-verdediger, die de bal met een sliding tegen de lat aan schoot.

Uiteindelijk lieten Lammers (88e minuut) en Malen (in de blessuretijd) de thuisploeg alsnog met een nipte zege ontsnappen. Lammer kopte raak na een voorzet van Bergwijn. Malen schoot vanachter zijn standbeen prachtig binnen.