Lucht staat in vuur en vlam op mogelijk heetste dag ooit [FOTO'S]

Roze en oranje bewolking in Oirschot (foto: Peter van der Schoot).

Het zonnetje komt op in Rijen (foto: Joop van der Kaa).

De zonsopkomst in Mierlo (foto: Rob Engelaar).

De zinderende hitte moet nog komen, maar de lucht leek al in vuur te staan woensdagochtend. De hemel kleurde roze en oranje. Vroege vogels maakten er mooie plaatjes van.

Het wordt woensdag 38 of zelfs 39 graden. Het oude hitterecord van 75 jaar geleden gaat misschien sneuvelen. Het werd in 1944 38,6 graden in Warnsveld.



In het land, afgezien van het Waddengebied, geldt code oranje. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is van kracht.

Daar staan adviezen in om de hitte goed door te komen.