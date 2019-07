Vrijwilliger Kermis FM (42) overleden bij ongeluk Tilburg: 'Joris was er altijd bij'

"Het nieuws sloeg in als een bom." De 42-jarige man die dinsdag om het leven kwam bij een ongeluk op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg is Tilburger Joris de Greef, een bekende vrijwilliger bij Kermis FM. "Iedereen is hierdoor geraakt."

Communicatiechef Mitchel Bongers van Kermis FM, de organisatie die verslag doet van de Tilburgse Kermis, noemt het nieuws 'onwerkelijk'. "Via zijn familie kregen wij het te horen. Wij zijn erg aangeslagen. Veel mensen hier hebben met hem samengewerkt."

'Iedereen kende hem'

Joris die in het dagelijks leven werkte bij een bedrijf gespecialiseerd in ijzerconstructies, was een graag geziene vrijwilliger. Hij was er al zes jaar actief. "Joris was multi-inzetbaar. Hij heeft dit weekend nog een cameradienst gedraaid. Maar hij ging ook op bodyguard-dienst, dat is bijvoorbeeld meisjes bijstaan die 's avonds foto's gingen maken zodat zij ook hun werk kunnen doen zonder lastig te worden gevallen. Ook deed hij redactiewerk."

Het gemis is groot. "Iedereen kende hem wel en is hierdoor geraakt. Hij was er altijd bij."

'Het is niet te bevatten'

Kermis FM staat woensdag uitgebreid stil bij het overlijden van Joris de Greef. In een extra uitzending woensdagmorgen werd zijn 'paarse hart' voor Kermis FM geroemd. Zo liep hij 'zijn benen onder zijn kont vandaan'. "Hij viel kilo's af tijdens de kermis omdat hij zo veel liep", zegt een medewerker geëmotioneerd.

Wethouder Rolph Dols is zondag nog met hem en anderen op pad gegaan om mensen te bevragen over Blauwe Zondag. "En vanmorgen werd ik gebeld met het bericht dat hij is overleden", zegt Dols bij Kermis FM. "Ik heb gezien met hoeveel enthousiasme hij dit werk deed. Hij vond het zo geweldig om te doen. Dit is nog niet te bevatten."

Condoleanceregister

Op kermisfm.nl/joris is een condoleanceregister geopend.