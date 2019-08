'Ik moet iets doen' zei Gerard tegen zijn vrouw en verstopte tientallen Amerikanen in de Kampina

In werkelijkheid is de vergadering een dekmantel. De gestrande Amerikaanse militairen en piloten bij de operatie Market Garden worden namelijk heimelijk verstopt in natuurgebied de Kampina. Eerst een paar zweefvliegers, maar al snel zijn het tientallen militairen. De kroegeigenaren zitten in het verzet en zijn nauw betrokken bij de opvang van deze militairen.

Bron: Kampina Airborne/Peter van der Linden





Zweefvliegtuigen

17 september 1944. Veldmaarschalk Montgomery wil met de operatie Market Garden de Duitsers uit Nederland verdrijven en dropt zijn soldaten, onder meer met zweefvliegtuigen, achter de Duitse linies in bezet gebied. Ze moeten de bruggen over de rivieren veroveren voor de aanval vanuit België. Bij Oisterwijk schieten echter twee zweefvliegtuigen te vroeg los.

"Gerard schiet de soldaten te hulp en verstopt ze in kuilen in het drassige veengebied van de Kampina. De militairen dekken de kuilen af met tentzeilen", vertelt Peter van der Linden van Kampina Airborne. Hij vertelt voor Brabant Remembers het verhaal van Gerard en Door.

Peter van der Linden vertelt het oorlogsverhaal van Gerard en Door van der Meijden

Melkbussen

"Ik moet iets doen." Het was de eerste keer dat Door haar man de zin hoorde uitspreken. Het zou in die dagen nog vaker langskomen. Door vertrekt op een gegeven moment naar haar ouders in Esch. Boxtel is niet veilig meer en de Duitsers gebruiken het dorp als uitvalsbasis in de strijd tegen de geallieerden. Van der Linden: "Het verzet gaf de mensen in de Kampina te eten. Overdag werd bij boeren in de omgeving het voedsel verzameld en overgeladen in melkbussen. 's Avonds werd het voedsel naar de militairen in de Kampina gebracht."

Na enkele weken van radiostilte meldt Gerard zich weer bij Door in Esch. Ze vliegt hem om z'n nek, dolblij is ze om hem weer te zien. Door pakt haar verzetswerk weer op. "Met volle rugzakken voedsel trekken Door en Gerard naar de Kampina. Mochten ze aangehouden worden dan gaan ze picknicken, spreken ze onderling af. Ze komen bij een open plek waar verspreid enkele stukken tentzeil liggen. Gerard trekt een zeil opzij en ze kijken recht in de ogen van de vervuilde en ongeschoren Amerikanen. Ze stralen van blijdschap", vertelt Van der Linden.

Bron: Kampina Airborne/Peter van der Linden

Noodbrug

Eind oktober zitten de Amerikanen nog steeds verstopt in natuurgebied Kampina. Van daaruit horen ze het kanongebulder dat steeds dichterbij lijkt te komen. "Dat bleek achteraf de 51e Highland Division van het Schotse leger te zijn dat gestrand was omdat ze eerst een noodbrug moesten bouwen. Daardoor kregen de Duitsers de tijd om Boxtel verlaten."

Gerard vertelt de verstopte Amerikanen het goede bericht en samen trekken ze met andere verzetslieden op 24 oktober in de avond Boxtel in waar de Amerikanen worden verwelkomd als de bevrijders. Van der Linden. "Op de Markt werd uitbundig feestgevierd met de bevolking. Pas een dag later trok het Schotse leger binnen om Boxtel te bevrijden. Voor de tweede keer, maar nu was het wel officieel."

Brabant Remembers

Brabant staat uitgebreid stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Brabant Remembers doet dat aan de hand van 75 bijzondere verhalen van Brabanders over de impact van de oorlog op hun leven. Elke zondag is er op Omroep Brabant tv om 12.39 uur een bijzonder portret te zien. De uitzending wordt daarna elk uur herhaald.

