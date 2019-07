Dirk draait plaatjes op de hoek van de straat: 'Hij maakt het leven een beetje leuker'

Alleen een paar 'mopperende bejaarden' hadden last van de herrie en daarom heeft Dirk maar een andere straathoek opgezocht.

“Ik doe dit al twee jaar”, vertelt Dirk. “Ik zit hier om muziek te maken voor de mensen.” Dirk Terijken zit met zijn pick-up op een campingtafeltje in de schaduw van een boom bij de katholieke kerk. “Wat ik doe is uniek, dat zie je nergens.” Ondertussen komt een vrouw op een fiets aangereden, die even komt kijken bij de openlucht-dj.

'Heel Dussen kent hem'

“Die draait hier al jaren”, vertelt de vrouw. “Heel Dussen kent hem en het is gewoon leuk. Lekkere muziek uit de jaren zestig. Hij doet er niemand kwaad mee, het maakt het leven juist een beetje leuker.”

Dirk is een paradijsvogel, hij had zeker in programma’s gezeten als ‘De stoel’ en ‘Man bijt hond’ als die nog bestonden. Hij doet gewoon zijn ding zonder zich veel aan te trekken van ‘de mensen’.

Dirk draait in Dussen plaatjes op de hoek van de straat

Melkboer en stervoetballer

Dirk is niet alleen een opvallende verschijning in het dorp, Dirk is ook nog eens een zeer bekende Dussenaar. Jarenlang was hij namelijk de sterspeler van de Dussense Boys en ook jarenlang was hij de melkboer van het dorp. Iedereen kent Dirk en Dirk kent iedereen, maar tegenwoordig kennen ze hem als ‘de plaatjesdraaier op de hoek’.