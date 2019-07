Kind (8) raakt bewusteloos op attractie van Center Parcs De Kempervennen en valt in het water

Een jongen (8) is woensdag van een opblaasbare attractie in Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven in het water gevallen nadat hij onwel werd. Het kind is gered en naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder werd gemeld dat de jongen bijna verdronk in het water. Later bleek dat hier geen sprake van was, omdat de jongen een zwemvest aan had. De jongen werd na de val door een omstander en een personeelslid naar de kant gebracht.

De jongen was buiten bewustzijn, maar reanimatie was niet nodig. De jongen had namelijk nog een lichte ademhaling. In de schaduw is de jongen weer tot bewustzijn gekomen. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het kwam dat het kind onwel werd, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Center Parcs zegt dat het een zeer vervelend ongeluk was. "We hebben veel water bij het park en houden alles goed in de gaten. Maar ongelukken kunnen gebeuren. Gelukkig is er snel gehandeld."