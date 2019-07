De plaag van de eikenprocessierups was erger dan ooit en dat hebben we aan onszelf te danken

Zo hebben we massaal de gifspuit ingezet tegen de buxusmot, waarvan de rupsen onze populaire groene tuinplant veranderden in een dorre gele bende. Maar wat bleek: een van de grootste rupseneters - de koolmees - ging ook dood door dezelfde gifspuit. Het gevolg is dat de mezenstand nu erg laag is, waardoor de eikenprocessierups ongestoord nesten kan bouwen.

Zomereiken

In Brabant is het misschien wel de meest geplante boom, langs wegen en plantsoenen: de zomereik. Juist omdat het een boom is die tegen een stootje kan. Maar de zomereik is ook de favoriete nestplaats voor de eikenprocessierups. Alleen al in de gemeente Rucphen zijn er ruim 7000 bomen waarin de nesten hangen. Zo ook langs de Zoeksedijk, tussen Schijf en Achtmaal. Volgens natuurdeskundige Mans de Jong uit Sprundel 'het walhalla' voor de kriebelrups. Meer dan 25 jaar was hij beheerder van de Heemtuin in Rucphen.

De Jong is zeer uitgesproken over de manier waarop er in Nederland met de natuur wordt omgegaan en hoe daarmee de ecologische balans wordt verstoord. "Omdat er waarschijnlijk belangen zijn. En dat een heleboel politici het wat dat betreft niet opnemen voor andere levende wezens, maar voor landbouw en industrie. Ik denk dat dat het probleem is."

Leefgebied vernield

Niet alleen de koolmees, maar ook andere vogels lusten de eikenprocessierupsen rauw. "De natuurlijke vijanden van de rups zijn eksters, kraaien, kauwtjes én de vleermuizen die deze motten 's nachts opeten. Want hoe minder van deze nachtvlinders, hoe minder nesten van de eikenprocessierups volgend jaar. Maar ik denk ook aan de koekoek en de wielewaal. Dat zijn vrij grote vogels die harige rupsen eten, maar die hebben we zo zeldzaam gemaakt door hun leefgebied te vernielen, dat die al tientallen jaren op de rode lijst staan. Dus in die zin hebben we niet goed opgepast", legt De Jong uit.

Voor de politici heeft De Jong een duidelijke boodschap: "Verlaat dat slakkenlichaam en maak dat je ruggengraat krijgt. Het gaat niet meer om ons. Het gaat om onze kinderen en kleinkinderen. Geef die alstublieft - als groot cadeau - een leefbare wereld."