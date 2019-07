RKC Waalwijk lijkt klaar voor de Eredivisie, NAC Breda is vooral nog zoekende

Waar RKC Waalwijk klaar lijkt te zijn voor de Eredivisie, is NAC Breda nog altijd zoekende in de aanloop naar de Keuken Kampioen Divisie. Beide ploegen namen het dinsdagavond tegen elkaar op in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Sint Willebrord eindigde het duel in een 0-2 zege voor de Waalwijkers. Melle Meulensteen en Stijn Spierings waren de doelpuntenmakers.

Na vijf jaar afwezigheid keerde RKC weer terug in de Eredivisie. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werden tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. De doelstelling voor de ploeg van Fred Grim lijkt duidelijk en dat is handhaving.

Ongeslagen status

Voor nieuweling Hannes Delcroix belooft het een leerzaam jaar te worden. De huurling van Anderlecht vormt naar alle waarschijnlijkheid het hart van de verdediging met Henrico Drost.

Zijn eerste indruk van de club is in ieder geval goed. “Ik vind dat we mooi voetbal spelen en ik ben tevreden over het niveau”, zegt Delcroix na afloop van de gewonnen oefenwedstrijd. De Waalwijkers bleven door de zege ongeslagen in de voorbereiding. Maar is RKC klaar voor de competitie? Volgens de Belgische verdediger wel: “Ik denk zeker dat de ongeslagen status doorgetrokken kan worden in de competitie. Ik denk dat we onze focus erbij moeten houden en onze taken moeten vervullen. Dan kan alles goed komen.”

Naast Delcroix werden ook Lennerd Daneels, Nando Nöstlinger en Lars Nieuwpoort aangetrokken. Emil Hansson en Ezra Walian keerden terug naar Feyenoord en Almere City.

Ander niveau

Hoe anders is het voor NAC Breda dat afgelopen seizoen op de laatste plaats eindigde en daardoor rechtstreeks degradeerde uit de Eredivisie. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen won de ploeg van Ruud Brood de eerste vijf wedstrijden. Daarna volgden drie nederlagen: tegen het Belgische Sporting Lokeren (0-1), tegen Sparta Rotterdam (3-0) en dinsdagavond tegen RKC.

Finn Stokkers merkt dat er een ander niveau wordt gevraagd. “Maar daar moeten we naartoe werken. Bij vlagen gaat het goed in de wedstrijden en bij vlagen wat minder." De nieuwe spits van NAC ziet wel progressie in de ploeg: “Ik denk dat we ons aan het ontwikkelen zijn en dat we beter worden.”

Transformatie

Ook vond er een ware transformatie plaats in de selectie van NAC Breda. Zo zag de club een aantal sterkhouders vertrekken. Onder meer Mitchell Te Vrede, Mikhail Rosheuvel en Menno Koch verlieten de club. Benjamin van Leer keerde terug naar Ajax en Ramon Pascal Lundqvist trok naar FC Groningen.

De Parel van het Zuiden kreeg daar onder anderen Nacho Monsalve (FC Twente), Nick Olij (AZ), Joshua Bohui (Manchester United) en Stokkers (Fortuna Sittard) voor terug. “We hebben een nieuwe groep, iedereen moet nog aan elkaar wennen”, geeft Stokkers aan.