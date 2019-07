Alles wat je wilt weten over het weer kun je vragen tijdens onze Q&A

Het is een spannende week wat betreft het weer. Hitterecords worden verbroken en met ruim 38 graden hebben we de warmte dag ooit achter de rug. Moeten we er rekening mee houden dat dit vaker gaat gebeuren? Wat betekent zo’n hitterecord? Moeten we ons zorgen maken? Allemaal vragen die je donderdag tussen 12.00 en 12.30 uur kunt vragen tijdens onze live Q&A over het weer.

Meteoroloog Alfred Snoek werkt sinds 2005 bij MeteoGroup. Naast zijn werk als meteoroloog en presentator bij Buienradar, heeft hij zich gespecialiseerd tot bewaak- en gladheidsmeteoroloog. Dat betekent dat hij in de winter advies geeft aan wegbeheerders en in de zomermaanden geeft hij advies aan waterschappen, de HSL-lijn en allerlei festivals in binnen- en buitenland.

Heb jij een vraag aan Alfred Snoek over het weer? Stuur je vraag in via: social@omroepbrabant.nl of stel je vraag live via Facebook tussen 12.00 uur en 12.30 uur.