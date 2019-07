'In de skihal is het -2, heerlijk', maar topdrukte blijft uit

Buiten is het niet te harden. Mensen klagen en puffen, omdat ze niet weten hoe ze de dag door moeten komen. Op allerlei manieren proberen mensen van hun oververhitting af te komen. Skiën lijkt de ultieme oplossing. Eenmaal binnen in de skihal is het meteen aangenaam. "Ja heerlijk", zegt skileraar Thomas Driessen, "ik zou nergens liever willen staan en heb het liever wat kouder dan zo bloedheet." Toch heeft de leraar het niet drukker dan normaal. "Het is zoals een gemiddelde zomerdag."



Geen topdrukte

Alleen is vandaag alles behalve gemiddeld. Na 75 jaar is het warmterecord uit 1944 eindelijk verbroken. Je zou denken dat er hordes mensen de skipiste op willen. Maar over topdrukte wil de eigenaar van de hal niet spreken. "Ik schat dat er gemiddeld dertig man binnen is. De drukte hangt vooral af van hoe druk bezet het vakantiepark hier in de buurt is. Niet zo zeer van de temperatuur."

Sneeuwpret op vakantie

De zusjes Anne en Lisa van Doorn bijvoorbeeld zijn op vakantie. In het nabijgelegen Center Parcs genieten ze samen met hun ouders van hun zomerbreak. Ze volgen samen een paar snowboardlessen. "Ja, misschien is het wel heel gek met dit weer. Maar ik vind het leuk om te doen en wilde het al veel langer", zegt Anne. Hun vriendinnen thuis zullen in het zwembad liggen, denkt ze. "Maar dat doen wij op andere dagen ook hoor." Zus Lisa vult aan dat ze bijna een brainfreeze kreeg toen ze de hal binnenstapte. En dat is niet gek, want het verschil tussen binnen en buiten is zo'n veertig graden.

Niet afkoelen, maar opwarmen

Na een uur zijn de meeste sportievelingen wel klaar met hun afdalingen. Zo ook Lindsey Sanders. Om even bij te komen gaat ze een tosti eten met appelsap. Ondanks de kou op de piste toch géén warme chocolademelk voor haar.