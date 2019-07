“Dat is nog nooit eerder gebeurd op een weerstation in Nederland”, zegt hij. Volgens hem zijn een aantal weerstations in het land in de race voor de veertig graden. Met name Brabant en Limburg maken er kans op.

Hitterecord

Het werd woensdag 39,3 graden in Eindhoven. Daarmee sneuvelde al een 75 jaar oud hitterecord. De kans dat die donderdag meteen al weer verbroken wordt, is best groot. Vanwege de aanhoudende hitte is het Nationaal Hitteplan van kracht en geldt voor een groot deel van Nederland code oranje.

Na de warme dag staat een echte plaknacht op het programma. “Het wordt ’s nachts niet koeler dan 23 tot 25 graden”, schat Bloem in. Ook vrijdag zal het rond de 38 of 39 graden zijn, maar in het weekend gaat de temperatuur weer omlaag.



Veertig graden op de thermometer? 80 procent kans in Brabant



“Het wordt regenachtig met onweersbuien en veel bewolking”, zegt hij. Volgende week wordt het volgens hem ‘lekker zomerweer’. “Dan gaan we naar de 26 en 26 graden en wat droge dagen. Geen extremen meer.”