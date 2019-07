Rutger Hauer schitterde in film van Roel Reiné: 'Hij inspireerde mij om regisseur te worden'

Het overlijden van Rutger Hauer maakt diepe indruk op de Eindhovense filmregisseur Roel Reiné. De acteur had een rol in zijn film Michiel de Ruyter. "Het was een kleine rol qua filmtijd maar hij had zich enorm ingelezen. Hij wist alles."

Het optreden van Rutger Hauer in Blade Runner (1982), een sf-film die overigens speelt in 2019, was voor Reiné de reden om regisseur te worden. "Dat was mijn favoriete film. Rutger Hauer was een heel inspirerende man. Maar ook Soldaat van Oranje (1977) liet zien dat Nederlanders ook grote internationale films kunnen maken."

Rutger Hauer speelde Roy Batty in Blade Runner, een robot die als slaaf wordt ingezet. Zijn laatste woorden aan het einde van de film zijn legendarisch. Tekst gaat verder onder de video.

Uitreiking Gouden Kalf

Voor zijn eerste speelfilm The Delivery (1999) kreeg Reiné een Gouden Kalf. En die werd uitgereikt door Hauer. "Dat was de eerste keer dat ik hem ontmoette. Dat was heel indrukwekkend. Dat verwacht je helemaal niet."

Later ontmoette Reiné Hauer ook een paar keer in Los Angeles. "Het is een man die zich bewust is van wat hij doet. Het is een man waarmee je gewoon kan praten, ook over zaken die niets met films te maken hebben."

'Fantastische opnamedag'

Hauer speelde ook een rolletje in Michiel de Ruyer (2015), de film van Roel Reiné over de Nederlandse zeeheld. Hoewel Hauer een kleine rol had, stond Reiné te kijken hoe professioneel de acteur. "Hij wist echt alles en begon meteen met wij gaan dit doen en wij gaan dat doen. Dat is heel inspirerend."

Rutger Hauer speelde zeevaarder Maarten Tromp in Michiel de Ruyter. Tekst gaat verder onder de video.

'Had geen kapsones'

Hoewel Rutger Hauer een grote internationale ster is, was dat niet te zien op de set van Michiel de Ruyter. "Hij is heel gewoon en had totaal geen kapsones. Je maakt samen met zijn allen een film en dat droeg hij ook uit. Daar kunnen alle andere acteurs een voorbeeld aan nemen."

Rutger Hauer overleed vrijdag na een kort ziekbed in het Friese Beetsterzwaag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart heeft woensdag in besloten kring plaatsgevonden.