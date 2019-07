Smogalarm afgekondigd in groot deel van Brabant: 'Zeer slechte luchtkwaliteit'

EINDHOVEN -

In een groot deel van Brabant geldt donderdag een smogalarm vanwege de vorming van ozon. De luchtkwaliteit wordt in delen van onze provincie 'zeer slecht'. Bij een smogalarm kan iedereen last kan krijgen van luchtverontreiniging, terwijl de gebruikelijke smogwaarschuwing alleen geldt voor gevoelige groepen.