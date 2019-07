EINDHOVEN -

"Ik zag vandaag een vrouw met een rollator op het heetst van de dag boodschappen doen. Daar had iemand moeten ingrijpen." Laura van Geffen is klinisch geriater in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en zij houdt zich bezig met kwetsbare ouderen. Bekijk hier haar 3 belangrijke tips om onze ouderen een handje te helpen.