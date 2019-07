Dronken man (29) rijdt terras McDonald's Udenhout op

Een man is woensdagavond met zijn auto het terras opgereden de McDonald's in Udenhout. De man uit Berkel-Enschot ging er vervolgens vandoor. Bij controle achteraf bleek hij onder invloed van alcohol en drugs te zijn.

Een medewerker van de McDonald's aan de Rijksweg in Udenhout meldde woensdag dat er rond kwart voor negen een auto het terras was opgereden. De bestuurder van de auto had hierbij een glazen pui omver gereden en flink wat schade achtergelaten. Zonder zich om deze schade te bekommeren, is de man weer vertrokken.

Kenteken onthouden

Een oplettende bezoeker had het kenteken van de auto onthouden en dit doorgegeven aan de medewerker. Hierop is de politie direct naar het huis van de eigenaar van de auto gegaan. Bij de desbetreffende woning in Berkel-Enschot zagen agenten een auto staan die opvallende schade had.

Naast de auto troffen zij een 29-jarige man aan welke voldeed aan het signalement. Terwijl de agenten de man aanspraken, roken zij meteen een alcoholgeur.

Man opgepakt

De man is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Hij bleek te veel te hebben gedronken en drugs te hebben gebruikt.