De varkens van Ben zijn natuurvriendelijke onkruidbestrijders en daarna worden ze zelf opgegeten

"Het begon bij een borrel. Toen kwam de vraag: wat kunnen we voor elkaar betekenen?" Ben laat zijn varkens los op akkers en percelen van diverse (natuur)organisaties zoals het Waterschap en de provincie. Een koppel varkens moet een maand of vier ergens 'grazen' voordat je echt ziet hoe het werkt.

Uniek

De wetten van het Ministerie van Landbouw voorzien hier nog niet in. Maar Ben heeft een zogeheten Green Deal gesloten en hij mag vijf jaar lang projecten uitvoeren waarbij hij zijn varkens uitzet in gebieden die schreeuwen om zo'n natuurvriendelijke oplossing. "Mijn varkens wroeten de percelen schoon voor goeie teelt. Op een leeg veld zetten wij bijvoorbeeld zonnebloemen om maximale biodiversiteit te creëren."

De varkens van Bruurs worden na het grazen geslacht en opgegeten. Of de wetten van het Ministerie van Landbouw worden aangepast is nog niet duidelijk. Ben zou maar wat graag zijn varkens op meer percelen loslaten. "We zijn nog zoekende, maar we beginnen elkaar aardig te vinden!"