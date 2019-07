Grote berg stro in brand in Mariahout, extra drinkwater voor de brandweermannen

Vanwege de hitte is de brandweer met veel materieel uitgerukt. "We brengen extra drinkwater die kant op, want de brandweermannen hebben extra verzorging nodig", vertelt een woordvoerder van brandweer Brabant-Zuidoost. "Met deze temperaturen is dit heel zwaar en intensief." Ook worden de teams eerder afgelost.

Het stro wordt ondergedompeld in water. Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision

Verder is er veel water nodig en ook daarvoor is flink opgeschaald, meldt de brandweer Er zijn meerdere blusvoertuigen en watercontainers bij de brand te blussen. Ook wordt het stro in een grote container met water gedompeld om zo het vuur te blussen.