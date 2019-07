Meer dan drie uur in de file voor de Merwedebrug vanwege hitte: 'Dit nog nooit meegemaakt'

Het is enorm afzien voor de vele automobilisten die donderdagavond in de file voor de Merwedebrug in de A27. Vanwege de hitte wordt de brug gekoeld met water en daarom zijn er rijstroken dicht. Het levert gigantische files op in beide richtingen. "Ik reed om tien voor zeven de file in, en ik sta er nog steeds", verzucht Roxana Slingerland uit Woudrichem rond kwart voor tien 's avonds.

Donderdag is voor haar altijd een beetje riskant, want dan is het extra druk op de A27. "Maar vandaag niet!", vertelt ze. "Ik vertrok om kwart over zes vanuit Utrecht en kon zo doorrijden. Totdat ik ter hoogte van benzinepomp Scheiwijk kwam, dat was rond tien voor zeven." Daar kwam ze in een file terecht.

2 kilometer in 2 uur

Dat benzinestation ligt zo'n 4 kilometer van de Merwedebrug, maar daar heeft Roxana voorlopig nog geen zicht op. Ze is de afgelopen drie uur slechts twee kilometer opgeschoten. "Toen ik net in de file kwam heb ik mijn man geappt dat ik 'iets later' zou zijn." Dat 'iets' werd heel veel. En ze heeft geen idee wanneer ze thuis aan zal komen.

Om haar heen stappen mensen soms uit. "Net zag ik mensen met hun kinderen op de snelweg de hond uitlaten." Toch keren mensen snel weer terug naar hun auto. "Zeker nu het ook donkerder wordt."

ANWB: 'Korte vertraging'

Waar ze nog het meest van baalt is dat de verkeersinformatie van de ANWB het steeds over zo'n twintig minuten vertraging heeft. "Dat hoor ik nu bij elke update, terwijl ik toch echt al uren vaststa." Roxana zit er zelf overigens nog redelijk koeltjes bij. "Ik heb gelukkig airco en voldoende water bij me. En nog genoeg benzine!"

Rijkswaterstaat heeft in beide richtingen de rechter rijstrook moeten afsluiten omdat de brug met water wordt gekoeld. De brug wordt sinds vijf uur vanmiddag natgespoten, omdat de stalen brugdelen zijn uitgezet vanwege de hitte. De brug kan hierdoor niet goed meer open of dicht.

De ANWB raadt automobilisten aan om de Merwedebrug te vermijden en om te rijden.