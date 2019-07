Meevaren met de waterpolitie, 'Anders vaar ik nooit zo hard, maar dat zegt natuurlijk iedereen'

Goed insmeren en voldoende drinkwater mee: politieagenten Kees Schuller en Robbie Heimans bereiden zich in de jachthaven van Drimmelen voor op hun surveillance.

Te hard

Nog voordat ze de haven uit zijn, moet het gas meteen ver open, want een speedboot stak te hard de rivier de Amer over. Bij de ingang van de haven mogen boten namelijk niet harder dan negen kilometer per uur.

Na een korte achtervolging en controle van het vaarbewijs neemt de eigenaar gelaten de bekeuring in ontvangst: "Ja, balen. Zeker als je het altijd heel netjes doet, maar dat zegt natuurlijk iedereen. Ik kan er boos over worden, maar jullie doen ook gewoon je werk. Het zijn de regels, hè." Agent Robbie Heimans legt het nog even uit: "De haven heeft heel veel overlast van hardvaarders, ook vanwege de golfslag".

Daarmee hebben we het meest spectaculaire deel van de dag gehad. Want met lage snelheid varen Kees en Robbie naar de Aakvlaai, een populair stukje Biesbosch. Van alles dobbert er in het water. Van dure jachten tot roeibootjes en opgeblazen luchtbedjes. Om af te koelen duiken de vakantievierders regelmatig in het water. Bij het zien van de politieboot gaan veel duimen omhoog.

Overvaring

Kees overziet het allegaartje aan drijvend en zwemmend spul: "Iedereen ligt hier in het water een beetje af te koelen. Eigenlijk weinig overtredingen en allemaal wel gemoedelijk." De politie controleert vooral op snelheid. "Het is druk hier, dus je mag maar zes kilometer per uur, dus dat is echt heel langzaam. Sneller varen veroorzaakt golfslag en dat kan gevaarlijk zijn. Mensen drijven hier met hun luchtbedje en die lopen dan het risico dat ze overvaren worden."

Veel mensen zijn afgemeerd bij het 'Bavaria-strandje' in de Aakvlaai. Sommigen onder een luifel van hun boot om in de schaduw te blijven, anderen dobberend op een zwemband of rubberbootje. "Dit is een heel populair strand en het is eigenlijk altijd heel gezellig hier", zegt een vrouw uit Zevenbergen. Kinderen spelen in het zand en op een grasveldje staan ligstoelen en een tent. Het heeft de sfeer van een gezellige camping. "Daarvoor hoef je niet naar Spanje te gaan hoor", lacht een man.

De boot van de surveillanten bij het 'Bavaria-strand' in de Biesbosch (foto: Raoul Cartens)

De surveillanten hebben nog wel wat tips voor de waterrecreanten. "Ga niet in de volle zon aan de drank. Niet te hard varen hier. Dat scheelt een hoop ergernissen. Draag een zwemvestje en gebruik een dodemanskoordje op snelle boten. Daar voorkom je wel de ergste ongelukkig mee", zegt Kees al zwetend. Want hoewel de dresscode in de Biesbosch vooral zwemkleding is, dragen de surveillanten hun zwart-gele uniform met lange broek en zwemvest.

De agenten deert het niet en varen na een rustige dienst weer terug naar hun botenhuis in de haven van Drimmelen, met flink wat leeggedronken waterflesjes.