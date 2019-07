Brandende batterijen en accu's in Breda opgeruimd: gevaar geweken

Het personeel van Re-tech en aangrenzende bedrijven in Breda kan weer aan de slag. Hun werkzaamheden hebben de hele vrijdagochtend stil gelegen, nadat een partij van 25 kuub batterijen en accu's in brand was gevlogen. Het spul heeft vermoedelijk door broei vlam gevat. Het lag opgeslagen bij Re-tech, aan de Grenssteen. Dit bedrijf zamelt hoogwaardige elektronische apparatuur in, waaronder accu's en batterijen van tablets en telefoons.

Bij de brand kwam giftige rook vrij, omdat er in de batterijen lithium zit. De politie heeft om die reden direct de omgeving afgezet en er volgens de brandweer voor gezorgd dat niemand in de rook kon komen.

Geïsoleerd

De brand werd rond drie uur ontdekt op het buitenterrein van Re-tech. De brandende partij lag geïsoleerd, waardoor gebouwen en andere opgeslagen spullen geen schade hebben opgelopen.

Om te voorkomen dat de batterijen en accu's opnieuw vlam vatten, liet de brandweer ze onderdompelen in een met water gevulde container. Hierbij kon opnieuw giftige rook vrijkomen. Het onderdompelen begon rond acht uur en zou aanvankelijk ongeveer een klein uur gaan duren. Later op de ochtend meldde een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant echter dat de klus langer zou duren.



Gebied vrijgegeven

Uiteindelijk was al het spul rond halftwaalf geblust en overgeladen in twee containers. Het karwei kostte meer tijd dan verwacht, omdat het materiaal steeds opnieuw vlam vatte. Vervolgens moet de brandweer het met schuim afblussen. Inmiddels is het gebied vrijgegeven en kunnen de bedrijven weer aan de slag.