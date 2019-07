Partij batterijen en accu's vat vlam bij Re-tech in Breda, giftige rook vrijgekomen

In een partij van 25 kuub batterijen en accu's bij een bedrijf in Breda woedde vrijdagochtend vroeg brand. De partij vatte vermoedelijk vlam door broei, meldt de brandweer.

Aangezien de batterijen lithium bevatten, is bij de brand giftige rook vrijgekomen. De politie heeft de omgeving afgezet en heeft er volgens de brandweer voor gezorgd dat niemand in de rook kon komen.

Geïsoleerd

De brand werd rond drie uur ontdekt op het buitenterrein van het bedrijf Re-tech aan de Grenssteen. Re-tech zamelt hoogwaardige elektronische apparatuur in, waaronder accu's en batterijen van tablets en telefoons. De brandende partij lag geïsoleerd op het buitenterrein, waardoor aan de gebouwen en andere opgeslagen spullen geen schade is ontstaan.

Om te voorkomen dat de batterijen en accu's opnieuw vlam vatten, laat de brandweer ze onderdompelen in een met water gevulde container. Daarbij kan opnieuw giftige rook vrijkomen. Mensen die de buurt van de plek van de brand moeten zijn, worden daarom even tegengehouden tot het sein veilig wordt gegeven. Het onderdompelen begon rond acht uur en neemt ongeveer een klein uur in beslag.