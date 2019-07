Politiemedewerker (61) per direct geschorst vanwege 'ernstig plichtsverzuim'

De 61-jarige man is toegang tot gebouwen van de politie ontzegd (foto: ANP).

Een 61-jarige politiemedewerker van de politie Oost-Brabant is donderdag per direct geschorst vanwege ernstig plichtsverzuim. Zijn ontslag is aangevraagd. De man is de toegang tot de gebouwen van de politie ontzegd en hij moet zijn dienstmiddelen inleveren.

Wat het ernstig plichtsverzuim precies inhoudt, is niet bekendgemaakt door de politie. In de beroepscode voor de politie is te lezen dat een politieambtenaar ervoor moet zorgen dat zijn gedrag, tijdens de dienst en daarbuiten, het imago van de politie niet schaadt.

In april werd ook een politiemedewerker ontslagen bij de politie Oost-Brabant vanwege ernstig plichtsverzuim. Deze man was in januari al geschorst.