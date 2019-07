Ook met 40 graden is CampZone dé vakantiebestemming voor gameliefhebbers

Elf dagen duurt het gamingfestival CampZone in Veghel. Er komen dagjesmensen maar er zijn ook vaste gasten die maar liefst elf dagen blijven: zij vieren hier hun vakantie. Wat zij doen? Gamen, gamen en nog eens gamen. Ondertussen zoeken ze verkoeling en komen ze gezellig samen met vrienden.

In de gamewereld is het festival een begrip. De echte diehards zijn zelfs alle negentien edities geweest. Dit jaar wordt het voor het eerst in Veghel gehouden.

Schuilen

Vlak voor het festivalterrein zit een meisje onder een zwarte paraplu. Ze schuilt voor de felle zon. "Ja hoor, het gaat zo wel", zegt Sabrina Rijksen. Ze is toezichthouder en is daarnaast ook fervent bezoeker van het festival. "Het is geweldig, ik kom hier al jaren". Zo zijn er meer mensen die zich niet laten afschrikken door het extreem warme weer. "Aan het bezoekersaantal merken we niks."

Onder een paraplu is het redelijk uit te houden.

Een potje écht kaarten

Frits de Boer woont in Groningen is er nu voor de tiende keer bij. "Zolang ik terugkom naar dit festival is het leuk genoeg", zegt hij lachend. Half gesmolten is hij wel, maar het is meer dan de moeite waard. "Je komt continu nieuwe mensen tegen en je ontmoet mensen die je al kent. Dat vind ik echt leuk."

Een echte gamefanaat is hij niet. Het gaat hem vooral om de gezelligheid. Normaal spelen ze met en tegen elkaar op internet en communiceren ze via een koptelefoon. "Nu kunnen we elkaar echt opzoeken en ook af en toe ook rustig om de tafel gaan zitten of een potje écht kaarten."

Frits de Boer viert zijn vakantie op het gamingevent. Waarom naar Spanje als hij weet dat het daar gezellig is?

Alcohol blijft in de koelkast

Er zijn ruim 1600 plekken om te kamperen en die zijn al goed bezet op de eerste dag. Een paar tenten bij Frits vandaan zit een andere vriendengroep. Luidruchtig en enthousiast spelen ze Super Mario-games op het ritme van de muziek. "We genieten van het mooie weer", zegt Meeuwis bloedserieus. "Lekker chillen met iedereen. En natuurlijk zorgen we er voor dat iedereen goed gehydrateerd blijft. Alcohol bewaar ik liever voor de koelere dagen."

Vorig jaar was het al warm. Maar zo warm als dit jaar hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Dat veel mensen er niet aan moeten denken om in een tent te gamen snapt Sander van der Meulen wel. "Het is niet wat iedereen zou willen, maar voor mij is het leuk. En voor heel veel anderen ook." Het festival duurt tot en met vijf augustus. Of CampZone volgend jaar weer in Veghel wordt georganiseerd, is nog onbekend.