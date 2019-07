Wegdek barst plots open door de hitte in Veldhoven: 'Ik ben het verkeer maar gaan regelen'

Rond halfzes reed Hans van zijn werk in Veldhoven naar zijn huis in Eersel toen hij opeens een auto een vreemde beweging zag maken. "Toen keek ik en zag ik opeens een grote bult van zo'n dertig centimeter hoog."

'Verkeer maar gaan regelen'

Hans stapte af en belde het alarmnummer. "Toen werd ik doorverbonden met de politie en ze besloten meteen iemand te sturen. Maar ze moesten uit Valkenswaard komen. In afwachting daarvan ben ik het verkeer maar gaan regelen."

En dat was nodig. "Sommige auto's reden door, andere wagens moesten vol op de rem. Het is een weg waar je tachtig mag rijden en vaak rijden ze nog wat harder. Ik zag zelfs een aanhanger op één wiel rijden. Ik weet niet wat er was gebeurd als ik niet het verkeer was gaan regelen maar ik vond dat ik het moest doen."

Nog hogere bult

In totaal heeft Hans er zo'n drie kwartier gestaan. "Ik stond er al een tijdje toen ik opeens een harde knal hoorde. Het beton was nog een stukje omhoog gekomen door de hitte. Nu was de bult een halve meter hoog."

Het wegdek is afgezet. (Foto: Hans Hanegraaff)

Inmiddels is dat gedeelte van de Locht afgezet door de gemeente. Verwacht wordt dat begin komende week reparatiewerkzaamheden kunnen beginnen. Het verkeer wordt omgeleid over de andere rijstrook.

'Spatting'

Het komt vaker dat in Brabant betonplaten omhoogkomen door de hoge temperatuur. Dat heet 'spatting'. Vroeger werden wegen aangelegd met betonplaten. Omdat beton uit kan zetten bij warmte zitten er voegen tussen de betonplaten. Soms is daar te weinig ruimte voor en dan kunnen de platen omhoogkomen.