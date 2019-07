Vrouw (25) twee uur spoorloos en teruggevonden in de bosjes, politie houdt rekening met een misdrijf

De politie zoekt camerabeelden uit de omgeving van sporthal De Stappert aan de Beerseweg in Haps. Daar verdween een 25-jarige vrouw zondagnacht spoorloos. Twee uur later werd ze in de bosjes teruggevonden. Ze weet niet goed wat er met haar gebeurd is. De politie houdt rekening met een misdrijf.

In het café bij de sporthal werd zondag een feest gehouden. Toen collega's van de vrouw rond kwart over twee 's nachts aankwamen, was zij verdwenen. Een zoektocht door haar vriend en enkele bezoekers leverde niks op. Daarop besloten haar collega's mee te zoeken.

Fysiek in orde

Uiteindelijk werd de vrouw teruggevonden tussen de bosjes bij een speeltuintje tussen De Groes en De Overweg. Volgens de politie was ze lichamelijk wel in orde. Ze is door haar vrienden en agenten opgevangen.

De politie wil helder krijgen wat er precies is gebeurd. Er is al sporenonderzoek gedaan op de route tussen de sporthal en de speeltuin en mensen in de buurt zijn ondervraagd. Dat heeft echter nog geen duidelijkheid opgeleverd.

Gele hoodie

De vrouw kan zich nog wel herinneren dat ze een man met een opvallende gele ‘hoodie’ zag, toen ze wegging uit de sprthal. De politie is benieuwd wie dit kan zijn en wil in contact komen met deze man. "Hij zou een belangrijke getuige kunnen zijn."

Verder hoopt de politie dat mensen met een beveiligingscamera beelden hebben van sporthal en de speeltuin, die gemaakt zijn tussen twaalf en drie uur zondagnacht. "Het mag duidelijk zijn dat de politie geïnteresseerd is in deze beelden."